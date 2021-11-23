Midlands Mugshots- November 22 Nov 23, 2021 10:41 AM EST ABC Columbia Site Staff, 1/16ANDREWS, JAMES DERRICK DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE .16 OR HIGHER, 1ST OFFENSE ALCOHOL / TRANSPORT ALCOHOL IN MOTOR VEHICLE WITH SEAL BROKE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 2/16BRIGMAN, CURTIS ALEXANDER HOLD FOR OTHER AGENCY-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 3/16BROWN, JASON WOODROW ASSAULT AND BATTERY 3RD DEGREE (3 COUNTS) RESISTING ARREST-KERSHAW CO. Show Caption Hide Caption 4/16CONTADOR, CHRISTIAN BLAS DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE .16 OR HIGHER, 1ST OFFENSE ALCOHOL / OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 5/16HNATIUK, NICOLAS SEAN DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE .16 OR HIGHER, 1ST OFFENSE ALCOHOL / TRANSPORT ALCOHOL IN MOTOR VEHICLE WITH SEAL BROKE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 6/16PADGETT, DOMINIQUE ROCKRECKUZ INMATE HELD FOR ANOTHER AGENCY-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 7/16PATTERSON, LARRY SCOTT GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 8/16SCOTT, LEEANGELO MARI CURRENT HOLD (PENDING CHARGES)-KERSHAW CO. Show Caption Hide Caption 9/16SORENSEN, ERIK IVAR TRESPASSING-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 10/16STEELE, JASON BRIAN MAGISTRATE BENCH WARRANT-KERSHAW CO. Show Caption Hide Caption 11/16TAYLOR, CARVIN POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA INTERFERING WITH OFFICERS-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 12/16THOMPSON, ALBERT CHRISTOPHER DRUGS/MANUFACTURE, DISTRIBUTION, ETC. OF METH, 3RD/S OFFENSE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 13/16WHISONANT, ANTHONY ROBERT MALICIOUS / MALICIOUS INJURY TO REAL PROPERTY <$2 000 HARASSMENT / 2ND DEGREE HARASSMENT ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE STALKING / STALKING MALICIOUS / MALICIOUS INJURY TO PERSONAL PROPERTY <$2000-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 14/16WHITE, TYRESE MURDER / MURDER MURDER / ATTEMPTED MURDER WEAPONS / POSS. WEAPON DURING VIOLENT CRIME, IF NOT ALSO SEN-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 15/16WHITEHEAD, JAMES DANIEL CURRENT HOLD (PENDING CHARGES)-KERSHAW CO. Show Caption Hide Caption 16/16YATES, ANDREW D GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption Check out Monday’s Midlands Mugshots. Categories: mugshots Tags: Midlands Mugshots ShareFacebookTwitterPinterest