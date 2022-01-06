Midlands Mugshots- January 5 Jan 6, 2022 10:29 AM EST ABC Columbia Site Staff, 1/17BOOZER, CLAYTON EUGENE SHOPLIFTING / SHOPLIFTING, VALUE $2,000 OR LESS-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 2/17BUTLER, ELIZABETH MARLENS DISORDERLY / PUBLIC DISORDERLY CONDUCT RESISTING ARREST POSSESSION OR USE OF DRUG PARAPHERNALIA OPEN CONTAINER (ALCOHOL) MINOR / PURCHASE OR POSSESSION OF BEER OR WINE BY MINOR-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 3/17EISINGER, MICHELLE HARRISON DRUGS/MDP, NARCOTIC SCHED. I(B)&(C), LSD, AND SCHED. II 1ST-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 4/17FLORES, LAMAR ALI VEHICLE / POSS., CONCEAL, SELL., OR DISPOSE OF STOLEN VEHICLE, VALUE MORE THAN $2,000 BUT LESS THAN $10,000-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 5/17GODWIN, DEDRICK DAMONTE DISORDERLY / PUBLIC DISORDERLY CONDUCT DRUGS/SIMPLE POSS MARIJUANA <=28G (1 OZ) OR <= 10G HASH 1ST FAILURE TO STOP ON POLICE COMMAND-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 6/17HUTTO, THOMAS WAYNE MUNICIPAL- VIOLATION OF CITY ORDINANCE TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION, SUSPENDED FOR DUI 3RD/SUBS HOLD FOR SPRINGDALE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 7/17INGRAM, JENNIFER LYNETTE TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION, SUSPENDED FOR DUI 3RD/SUBS HOLD FOR HABITUAL OFFENEDER-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 8/17KEMMERLIN, BRIAN ALLEN POSSESSION DRUG PARAPHERNALIA TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION NOT SUSPENDED FOR DUI 3RD RSG / RECEIVING STOLEN GOODS, VALUE LESS THAN $2,000-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 9/17KENNEDY, RASHEEME PENDING CHARGES-KERSHAW CO. Show Caption Hide Caption 10/17MCCUTCHEON, LESLIE ANN TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION NOT SUSPENDED FOR DUI 3RD-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 11/17MULLINS, BRANNAN WILLIAM DRUGS/SIMPLE POSS MARIJUANA <=28G (1 OZ) OR <= 10G HASH 1ST POSSESSION DRUG PARAPHERNALIA-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 12/17RAMIREZ LOPEZ, WALTER HOLD FOR ICE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 13/17ROBINSON, ELAJUWON DAVONE TRESPASSING / ENTERING PREMISES AFTER WARNING OR REFUSING TO LEAVE ON REQUEST OPEN CONTAINER (ALCOHOL) DRUGS / POSS. OF 28G (1 OZ) OR LESS OF MARIJUANA OR 10G OR LESS OF HASH - 1ST OFFENSE POSSESSION OR USE OF DRUG PARAPHERNALIA-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 14/17SHEALY, CASEY RENEE (USED BY PPP ONLY) PROBATION / VIOALTION OF TERMS OF PROB-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 15/17THOMAS, JAMES KENNETH HOLD FOR OTHER AGENCY-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 16/17WIGGINS, HEATHER ELAINE ARSON / ARSON - SECOND DEGREE-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 17/17WRIGHT, KYLER BURGLARY / BURGLARY (AFTER JUNE 20, 1985) - FIRST DEGREE DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 1ST DEGREE MALICIOUS / MALICIOUS INJURY TO PERSONAL PROPERTY <$2000-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption Take a look at Wednesday’s Midlands Mugshots. Categories: mugshots Tags: Midlands Mugshots ShareFacebookTwitterPinterest