Midlands Mugshots- January 18

ALCOHOL / OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE
TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION, NOT SUSPENDED FOR DUI 1ST
MUNICIPAL- VIOLATION OF CITY ORDINANCE
RSG / RECEIVING STOLEN GOODS, VALUE LESS THAN $2,000
HOLD FOR OTHER AGENCY-LEXINGTON CO.
DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10, 1ST OFFENSE
TRAFFIC / OPERATING VEHICLE ON HIGHWAY WITHOUT REGISTRATION AND LICENSE DUE TO DELINQUENCY
TRAFFIC / FAILURE TO MAINTAIN PROOF OF INSURANCE IN MOTOR VEHICLE
TRAFFIC / SEATBELT VIOLATION - NON-CRIMINAL-NEWBERRY CO.