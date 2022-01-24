Midlands Mugshots- January 23 Jan 24, 2022 10:35 AM EST ABC Columbia Site Staff, 1/16ALATORRE LIZARRAGA, JULIO A TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION, SUSPENDED FOR DUI 3RD/SUBS TRAFFIC / HABITUAL TRAFFIC OFFENDERS, DUS AS PER HABITUAL TR-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 2/16DAVIS, JEFFREY ALLEN DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 2ND DEGREE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 3/16DEAN, GOLDIE MAURICE DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 2ND DEGREE-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 4/16DORN, WOODROW HOLD FOR LTPD-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 5/16DOZIER, FRANKLIN ANTHONY FAMILY COURT BENCH WARRANT-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 6/16EATMON, CAROLINE VICTORIA FAMILY COURT-KERSHAW CO. Show Caption Hide Caption 7/16FOULKS, ZACHARY STACEY TEMPORARY HOLD-KERSHAW CO. Show Caption Hide Caption 8/16GRIFFIN, NIKERIA ANTWONETTE LARCENY / PETIT OR SIMPLE LARCENY - $2,000 OR LESS RESISTING ARREST-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 9/16MAJOR, SEAN LAURENZO SHOPLIFTING <$2000-KERSHAW CO. Show Caption Hide Caption 10/16RILEY, VASHON ALLEN MAGISTRATE/MUNICIPAL COURT BENCH WARRANT-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 11/16ROHLEDER, DANNA DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10 1ST OFFENSE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 12/16SHEALY, JAMES PATTON DRUGS / MANUFACTURE, DISTRIBUTION, ETC. OF COCAINE BASE, 1ST MUNICIPAL- VIOLATION OF CITY ORDINANCE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 13/16SMITH, VICKIE LYNN HOLD FOR OTHER AGENCY-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 14/16STARNES, ROSS DRUGS/MANUF, POSS. OTHER SUB. IN SCH. I, II, III OR FLZM 1ST UNLAWFUL WEAPON DRUG PARA TRAFFIC / OPERATING VEHICLE ON HIGHWAY WITHOUT REGISTRATION TRAFFIC/UNINSURED MOTOR VEHICLE FEE VIOLATION 2ND OFFENSE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 15/16TETI, DEBORAH ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 3RD DEGREE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 16/16WILLIAMSON, SCOTT GRAHAM METALS / DEMOLISHER SHALL KEEP RECORDS OF ALL VEHICLES-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption Take a look at Sunday’s Midlands Mugshots. Categories: mugshots Tags: Midlands Mugshots ShareFacebookTwitterPinterest