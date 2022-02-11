Midlands Mugshots- February 10 Feb 11, 2022 10:52 AM EST ABC Columbia Site Staff, 1/31ALEXANDER, CHRIS DEMONS LARCENY / PETIT OR SIMPLE LARCENY - $2,000 OR LESS-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 2/31HEARD, ROYALTY KESHAUNTAE CURRENT HOLD (PENDING CHARGES)-KERSHAW CO. Show Caption Hide Caption 3/31KING, WALLACE JUNIOR II TEMPORARY HOLD-KERSHAW CO. Show Caption Hide Caption 4/31LEAPHART, GENE DWIGHT CHECKS / FRAUDULENT CHECK, OR STOP PAYMENT, $500 OR LESS - 1ST OFFENSE-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 5/31RIVERS, MATTHEW DONNEL TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION NOT SUSPENDED FOR DUI 3RD-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 6/31SANDERS, SAVANNAH SKYE CHILDREN / UNLAWFULLY PLACE A CHILD AT RISK OF OR CAUSE HARM OR WILLFULLY ABANDON THE CHILD-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 7/31SKINNER, BRANDY JEAN GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT HOLD FOR LCSD-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 8/31SMITH, RICHARD LEE TELEPHONE / UNLAWFUL USE OF TELEPHONE (AFTER 07/20/01)-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 9/31SMITH, TESHIEKA R GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 10/31SCURRY, LASHAY RODIA VIOLATION OF PROBATION WARRANT-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 11/31SIMS, TYRONE FAMILY COURT BENCH WARRANT -FAILURE TO PAY CHILD SUPPORT-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 12/31TAYLOR, CHRISTIE NICOLE CURRENT HOLD (PENDING CHARGES)-KERSHAW CO. Show Caption Hide Caption 13/31WICKER, REGINALD TREMAIN NEWBERRY CITY ORDINACE DISORDERLY CONDUCT NEWBERRY CITY ORDINANCE RESISTING ARREST / OBSTRUCTION-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 14/31WISE, JERRY LEE LARCENY / PETIT OR SIMPLE LARCENY - $2,000 OR LESS (ENHANCEMENT PER 16-1-57) FORGERY / FORGERY, VALUE LESS THAN $10,000 (ENHANCEMENT PER 16-1-57) LARCENY / PETIT OR SIMPLE LARCENY - $2,000 OR LESS-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 15/31RICHARDS, ANDREW ANTONIO CHILDREN/LEGAL CUSTODIAN UNLAWFUL NEGLECT OF CHILD OR HELPLE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 16/31PAYNE, MICHAEL BRANDY DRUGS / POSSESSION OF COCAINE, 1ST OFFENSE DRUGS/MANUF, POSS. SCH. IV DRUGS, EXPT FLUZM WITD 2ND OR SUB VEHICLE / DAMAGING OR TAMPERING WITH A VEHICLE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 17/31MASSENGALE, JAMES SHOPLIFTING / SHOPLIFTING, VALUE $2,000 OR LESS MUNICIPAL- VIOLATION OF CITY ORDINANCE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 18/31LINK, JONATHAN WILLIAM DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10 1ST OFFENSE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 19/31LAMB, BRETT STERLING MUNICIPAL- TRESPASSING AFTER NOTICE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 20/31KELLER, TRISTEN MATTHEW HOLD FOR ANDERSON CO PROBATION-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 21/31JONES, KAYLEE MARIE DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10 1ST OFFENSE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 22/31GIBSON, DEBORAH ANN DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10 1ST OFFENSE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 23/31DITA, CATHERINE WILLIAMS HOLD FOR LCSD-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 24/31DEPPERMAN, JAMES ARTHUR HOLD FOR LEXINGTON CO PROBATION-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 25/31DEATON, RONALD LAVERN TRAFFIC / FAILURE TO APPEAR AS REQUIRED BY UNIFORM TRAFFIC C-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 26/31DAVIS, CURT ALAN HOLD FOR LEXINGTON PROBATION-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 27/31CONNORS, JAMES EDWARD HOLD FOR DUSM-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 28/31BLACK, RODNEY L. SEX / SEXUAL EXPLOITATION OF A MINOR, SECOND DEGREE (2 COUNTS)-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 29/31BAILEY, RANDY TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION, SUSPENDED FOR DUI 1ST OFFE TRAFFIC/HIT/RUN, ATT. VEHICLE, DUTIES OF DRIVER INV PROPERTY-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 30/31ANDERSON, BRITTANY DENISE DRUGS/POSSESS < ONE GRAM OF METH. OR COCAINE BASE 2ND OFFEN DRUG PARAPHERNALIA-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 31/31ALLIGOOD, SLATE THOMAS MAGISTRATE/MUNICIPAL COURT BENCH WARRANT-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption Check out Thursday’s Midlands Mugshots. Categories: mugshots Tags: Midlands Mugshots ShareFacebookTwitterPinterest