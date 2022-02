Midlands Mugshots- February 10

14/31

WISE, JERRY LEE

LARCENY / PETIT OR SIMPLE LARCENY - $2,000 OR LESS (ENHANCEMENT PER 16-1-57) FORGERY / FORGERY, VALUE LESS THAN $10,000 (ENHANCEMENT PER 16-1-57) LARCENY / PETIT OR SIMPLE LARCENY - $2,000 OR LESS-NEWBERRY CO.