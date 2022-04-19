Midlands Mugshots- April 18 Apr 19, 2022 10:31 AM EDT ABC Columbia Site Staff, 1/17BARTON, ROBIN MICHELLE DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10 1ST OFFENSE-LEXINGTON CO. 2/17BEASLEY, APRIL DAWN HOLD FOR POSS METH-LEXINGTON CO. 3/17BLACK, MICHAEL HOLD FOR LEXINGTON COUNTY SHERIFF`S DEPT-LEXINGTON CO. 4/17BRAXTON, SHAWN LELAND DRIVING UNDER THE INFLUENCE WITHOUT B.A. 2ND OFFENSE & SUB OFFENSE DRIVING UNDER SUSPENSION - 2ND OFFENSE OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOVING VEHICLE-KERSHAW CO. 5/17BYERS, WILLIAM NATHAN Violation of Terms of Probation-KERSHAW CO. 6/17COOPER, MANDY LACHELLE HOLD FOR OTHER AGENCY TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION NOT SUSPENDED FOR DUI 3RD-LEXINGTON CO. 7/17COUSART, TYRONE LAMAR TAQUANA DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 2ND DEGREE (2 COUNST)-LEXINGTON CO. 8/17DICKERSON, JQUAN DEMARIUS TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION, NOT SUSPENDED FOR DUI 1ST-LEXINGTON CO. 9/17HOLT, JUSTIN JAMES (USED BY PPP ONLY) PROBATION / VIOALTION OF TERMS OF PROB-LEXINGTON CO. 10/17HUNTER, CHRISTOPHER DWAYNE MAGISTRATE'S COURT BENCH WARRANT-NEWBERRY CO. 11/17LANGSTON, SONJA BERSHAD DRUGS/POSSESS < ONE GRAM OF METH. OR COCAINE 1ST OFFENSE-LEXINGTON CO. 12/17MERRITT, DANA CRAIG TRAFFIC/DUS LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE-LEXINGTON CO. 13/17NELSON, JUSTIN JAMES FAMILY COURT BENCH WARRANT -FAILURE TO PAY CHILD SUPPORT-NEWBERRY CO. 14/17RAY, JEREMY LEE CURRENT HOLD (PENDING CHARGES)-KERSHAW CO. 15/17Marquise Robinson Marquise Robinson Image: Lexington County Detention Center 16/17ROSIER, NATHANIEL DRAKE HOLD FOR A&B 3RD-LEXINGTON CO. 17/17SOTO, NATANAEL HOLD FOR OTHER AGENCY-LEXINGTON CO. Take a look at Monday’s Midlands Mugshots. Categories: mugshots Tags: Midlands Mugshots ShareFacebookTwitterPinterest