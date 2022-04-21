Midlands Mugshots- April 20 Apr 21, 2022 10:45 AM EDT ABC Columbia Site Staff, 1/21BAILEY, AMANDA DENISE POSSESSION/SELL/DISPOSAL OF A STOLEN VEHICLE > $2000 < $10000-KERSHAW CO. 2/21EPPS, JOHNNIE JAMES WILSON INMATE HELD FOR ANOTHER AGENCY NEWBERRY CITY ORDINANCE RESISTING ARREST / OBSTRUCTION NEWBERRY CITY ORDINACE PUBLIC INTOXICATION-NEWBERRY CO. 3/21ROGERS, JOSHUA CLAY MAGISTRATE'S COURT BENCH WARRANT-NEWBERRY CO. 4/21WANGNESS, CAREY LYNN SHOPLIFTING / SHOPLIFTING, VALUE $2,000 OR LESS-LEXINGTON CO. 5/21VELEZ, MARTIN EUGENE DRUGS / MANUFACTURE, DISTRIBUTION, ETC. OF COCAINE BASE, 1ST-LEXINGTON CO. 6/21TRAPANI, JOSEPH MICHAEL DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 2ND DEGREE-LEXINGTON CO. 7/21SUMMONS, DASHON NICO VIOLATION / REMOVING, TAMPERING WITH, ALTERING OR DESTROYIN-LEXINGTON CO. 8/21SMITH, AMARI SINCER JAMAL MURDER / ATTEMPTED MURDER ASSAULT / ASSAULT AND BATTERY OF A HIGH AND AGGRAVATED NATUR (9 COUNTS) WEAPONS / UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL-LEXINGTON CO. 9/21SALAS, CHRISTOPHER SHELDON GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT-LEXINGTON CO. 10/21PIERCE, DAVID MURRAY HOLD FOR LCSD-LEXINGTON CO. 11/21LUMMUS, TRACY DALLAS ASSAULT / ASSAULT AND BATTERY OF A HIGH AND AGGRAVATED NATUR-LEXINGTON CO. 12/21LOONEY, KENNETH CHARLES MAGISTRATE/MUNICIPAL COURT BENCH WARRANT-LEXINGTON CO. 13/21JOHNSON, RONNIE ANTONIO TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION NOT SUSPENDED FOR DUI 3RD HOLD FOR OTHER AGENCY-LEXINGTON CO. 14/21HINSON, MICHAEL SCOTT TOOLS/POSSESSION/MAKING BURGLARY TOOLS-LEXINGTON CO. 15/21HAMPTON, LAROG ALI FAMILY COURT BENCH WARRANT-LEXINGTON CO. 16/21GADDIS, MARTEL DEKARLOS ASSAULT / ASSAULT AND BATTERY 1ST DEGREE (2 COUNTS)-LEXINGTON CO. 17/21FRAZEE, TAMMY ROACH SHOPLIFTING / SHOPLIFTING, VALUE $2,000 OR LESS-LEXINGTON CO. 18/21EARGLE, ROBERT BRYANT MAGISTRATE/MUNICIPAL COURT BENCH WARRANT GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT-LEXINGTON CO. 19/21DANIEL, SHIRLEY JEAN GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT HOLD FOR LCSD-LEXINGTON CO. 20/21CHEEKS, DUSTIN MATTHEW TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION NOT SUSPENDED FOR DUI 3RD-LEXINGTON CO. 21/21BURRELL, MICHAEL LARCENY/BREAK INTO MOTOR VEH. OR TANKS, PUMPS, WHERE FUEL ST-LEXINGTON CO. Take a look at Wednesday’s Midlands Mugshots. Categories: mugshots Tags: Midlands Mugshots ShareFacebookTwitterPinterest