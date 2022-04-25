Midlands Mugshots- April 24

TRAFFIC / SPEEDING, MORE THAN 25 MPH OVER THE SPEED LIMIT
DUS / DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
DRUGS / POSS. OF 28G (1 OZ) OR LESS OF MARIJUANA OR 10G OR LESS OF HASH - 1ST OFFENSE-NEWBERRY CO.
12/13
THOMPSON, MARVIN JAHEIM
BREACH OF PEACE-KERSHAW CO.
13/13
TOWNSEND, JARED FRANK
DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10, 1ST OFFENSE (2 COUNTS)
DISORDERLY / PUBLIC DISORDERLY CONDUCT
TRAFFIC / HIT AND RUN, ATT. VEHICLE, DUTIES OF DRIVER INVOLVED IN ACCIDENT, PROPERTY DAMAGE- NEWBERRY CO.