Midlands Mugshots- May 3

TRAFFIC / SPEEDING, 10 MPH OR LESS OVER THE SPEED LIMIT
DUS / DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
TRAFFIC / FAILURE TO SURRENDER DRIVER'S LICENSE WHEN REQUIRED AFTER CONVICTION-NEWBERRY CO.
19/25
MCFIELD, RICKY ROGER
(USED BY PPP ONLY) PROBATION / VIOALTION OF TERMS OF PROB (2 COUNTS)-LEXINGTON CO.
20/25
ROWELL, KEANA SHARON
DRUGS/PARAPHERNALIA/UNLAWFUL POSS SELL ADVERTISE ETC (CIVIL)
VEHICLE / POSS/SELL/DISPOSE OF STOLEN VEHICLE >$10 000
DRUGS/POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. SCHED. I TO V - 2ND OR
WEAPONS / UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL
TRAFFIC / DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE-LEXINGTON CO.
21/25
SLATER, TODD ALLAN
(USED BY PPP ONLY) PROBATION / VIOALTION OF TERMS OF PROB-LEXINGTON CO.
22/25
TAYLOR, CHRISTIE NICOLE
SHOPLIFTING/ENHANCE FOR 3RD OR SUB. OFFENSE. VALUE <=$2000
MAGISTRATE/MUNICIPAL COURT BENCH WARRANT-LEXINGTON CO.
23/25
VANLUE, TREY MONTEZE
DRUGS / POSS. OF 28G (1 OZ) OR LESS OF MARIJUANA OR 10G OR LESS OF HASH - 1ST OFFENSE
DRUGS / POSSESSION OF COCAINE, 1ST OFFENSE-NEWBERRY CO.
24/25
WARREN, TYRELL MAURICE
TRESPASSING / ENTERING PREMISES AFTER WARNING OR REFUSING TO-LEXINGTON CO.