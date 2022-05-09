Midlands Mugshots- May 8 May 9, 2022 10:40 AM EDT ABC Columbia Site Staff, 1/7MADRID, MARTIN GARCIA TRAFFIC / DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE-NEWBERRY CO. 2/7MARSHALL, THOMAS PEDESTRIAN ON CONTROLLED ACCESS HIGHWAY-KERSHAW CO. 3/7NEWTON, ALAN RODNEY ALCOHOL / OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE CARRYING PISTOL UNLAWFULLY PROHIBITED-NEWBERRY CO. 4/7POTTER, CHRIS DARREN MAGISTRATE BENCH WARRANT OPEN CONTAINER OF LIQUOR IN MOTOR VEHICLE-KERSHAW CO. 5/7SERIO, JONATHAN ANTHONY DUS / DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE TRAFFIC / DRIVING ON WRONG SIDE OF ROAD, IMPROPER LANE, OR UNSAFELY SHIFTING LANES-NEWBERRY CO. 6/7THOMAS, SEDRIG DEWAYNE INMATE HELD FOR ANOTHER AGENCY-NEWBERRY CO. 7/7TUCKER, EARL LATRON DISORDERLY / PUBLIC DISORDERLY CONDUCT-NEWBERRY CO. Take a look at Sunday’s Midlands Mugshots. Categories: mugshots Tags: Midlands Mugshots ShareFacebookTwitterPinterest