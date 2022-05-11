Midlands Mugshots- May 10 May 11, 2022 10:30 AM EDT ABC Columbia Site Staff, 1/6BRINSON, JAMES THOMAS SR. BENCH WARRANT-KERSHAW CO. 2/6LOPEZ, BRENDA LETICIA LOPEZ TRAFFIC / SPEEDING, MORE THAN 25 MPH OVER THE SPEED LIMIT TRAFFIC / DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE-NEWBERRY CO. 3/6MUNOZ DEVIA, ALEJANDRO PAOLO DRUGS / POSS. OF 28G (1 OZ) OR LESS OF MARIJUANA OR 10G OR LESS OF HASH - 1ST OFFENSE POSSESSION OR USE OF DRUG PARAPHERNALIA-NEWBERRY CO. 4/6RUFF, HANNAH TEASIA MAGISTRATE'S COURT BENCH WARRANT-NEWBERRY CO. 5/6THREATT, CODY RICK HORACE CRIMINAL SEXUAL CONDUCT WITH A MINOR 3RD DEGREE (9 COUNTS) SEXUAL EXPLOITATION OF A MINOR 2ND DEGREE (10 COUNTS)-KERSHAW CO. 6/6WOOD, GENORRIS MARCUS PURCHASE/POSSESSION OF BEER OR WINE BY PERSON UNDER 21 PENDING CHARGES-KERSHAW CO. Take a look at Tuesday’s Midlands Mugshots. Categories: mugshots Tags: Midlands Mugshots ShareFacebookTwitterPinterest