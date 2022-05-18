Midlands Mugshots- May 17

DUS / DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE-NEWBERRY CO.
13/21
PRICE, CALEB ASHLEY
DRUGS / POSS. OF 28G (1 OZ) OR LESS OF MARIJUANA OR 10G OR LESS OF HASH - 1ST OFFENSE (2 COUNTS)
POSSESSION OR USE OF DRUG PARAPHERNALIA
CARRYING PISTOL UNLAWFULLY PROHIBITED (2 COUNTS)
DUS / DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE (2 COUNTS)-NEWBERRY CO.
DRUGS/SIMPLE POSS MARIJUANA <=28G (1 OZ) OR <= 10G HASH 1ST
GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT
DRUGS/POSSESS < ONE GRAM OF METH. OR COCAINE BASE 3RD/SUBS
DRUGS/MDP, NARCOTIC SCHED. I(B)&(C), LSD, AND SCHED. II 3RD-LEXINGTON CO.
18/21
STEWART, QUAHEEM JAMAR
POSSESSION OF A WEAPON DURING VIOLENT CRIME
MURDER-KERSHAW CO.