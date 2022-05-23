Midlands Mugshots- May 22 May 23, 2022 11:17 AM EDT ABC Columbia Site Staff, 1/16ATEHORTUA, GUSTAVO ALFONSO BUI / WATER DEVICE, OPERATING UNDER THE INFLUENCE, .08, 1ST MARINE / FAIL TO HEAVE TO WHEN REQUESTED BY ENFORCEMENT BUS / WATER DEVICE, OPERATION WHILE PRIVILEGES SUSPENDED-LEXINGTON CO. 2/16BOONE, JOSEPH HAYES ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE-LEXINGTON CO. 3/16BURNS, DARRELL SPEEDING 16 - 24 MPH OVER THE SPEED LIMIT GIVING FALSE INFORMATION TO POLICE-KERSHAW CO. 4/16DE LA BARRA RUBIO, SEBASTIN HOLD FOR ICE-LEXINGTON CO. 5/16EDWARDS, JALEN ISAIH HOLD FOR PWID MARIJUANA-LEXINGTON CO. 6/16FERRARE, ANTHONY EDMOND SHOPLIFTING / SHOPLIFTING, VALUE $2,000 OR LESS-LEXINGTON CO. 7/16GOODWIN, CHRISTOPHER O`NEAL HOLD FOR OTHER AGENCY-LEXINGTON CO. 8/16HERNANDEZ FLORES, MAURO HOLD FOR ICE-LEXINGTON CO. 9/16HOUGH, VALAS QUAISDA FAMILY COURT-KERSHAW CO. 10/16HOPKINS, REGINALD DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10 1ST OFFENSE ALCOHOL / OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE-LEXINGTON CO. 11/16MABLE, ALVAN LEE DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 1ST DEGREE UNLAWFUL CONDUCT TOWARD A CHILD-LEXINGTON CO. 12/16MURPHY, GEORGE MORGAN GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT-LEXINGTON CO. 13/16RIOS BARRIA, MARIO HOLD FOR ICE-LEXINGTON CO. 14/16SIGHTLER, TIMOTHY DALE GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT-LEXINGTON CO. 15/16STUCKEY, JAQUES MARKEL HOLD FOR PWID MARIJUANA-LEXINGTON CO. 16/16VANOVER, MICHAEL VINCENT DRUGS/SIMPLE POSS MARIJUANA <=28G (1 OZ) OR <= 10G HASH 1ST TRAFFIC/UNINSURED MOTOR VEHICLE FEE VIOLATION 2ND OFFENSE-LEXINGTON CO. Take a look at Sunday’s Midlands Mugshots. Categories: mugshots Tags: Midlands Mugshots ShareFacebookTwitterPinterest