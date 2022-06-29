Midlands Mugshots- June 28

GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT-LEXINGTON CO.
3/28
BROOKS, HEATHER NICHOLE
DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 1ST DEGREE
PRISONERS / THROWING OF BODILY FLUIDS BY PRISONER, DETAINEE-LEXINGTON CO.
4/28
COLEMAN, TONY LEON
FAMILY COURT BENCH WARRANT-LEXINGTON CO.
5/28
CORBETT, JAMES NORWOOD
HOLD FOR PPP-LEXINGTON CO.
6/28
DAVIS, VICTORIA CATHERINE
FAMILY COURT BENCH WARRANT -FAILURE TO PAY CHILD SUPPORT-NEWBERRY CO.
7/28
ERVIN, NATHANIEL MARTIN
DISORDERLY / PUBLIC DISORDERLY CONDUCT
MUNICIPAL- LOITERING-LEXINGTON CO.
8/28
FLOWER, MEGAN
DRUGS/SIMPLE POSS MARIJUANA <=28G (1 OZ) OR <= 10G HASH 1ST
TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION, NOT SUSPENDED FOR DUI 1ST
TRAFFIC/OPERATE OR PERMIT OPERATION OF VEHICLE NOT REG OR LI
TRAFFIC/UNINSURED MOTOR VEHICLE FEE VIOLATION 2ND OFFENSE-LEXINGTON CO.
9/28
HALL, DAVID JAMES
MURDER / ATTEMPTED MURDER (2 COUNTS)
WEAPONS / DISCHARGING FIREARMS INTO A DWELLING-LEXINGTON CO.
10/28
HUNTER, RONMEZ TREMAYNE
HOLD FOR COLA-LEXINGTON CO.
11/28
INMAN, HEATHER NICOLE
POSSESSION OR USE OF DRUG PARAPHERNALIA
TRAFFIC / SEATBELT VIOLATION - NON-CRIMINAL-NEWBERRY CO.
12/28
JACOBS, DENNIS LAVERN
TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION, NOT SUSPENDED FOR DUI 1ST-LEXINGTON CO.