Midlands Mugshots- July 6 Jul 7, 2022 10:36 AM EDT ABC Columbia Site Staff, 1/14BELTON, DEREK J’VON FAMILY COURT-KERSHAW CO. 2/14GOODING, RONALD S MANUFACTURING, DIST. ETC OF COCAINE BASE, 3RD OR SUB. OFFENSE-KERSHAW CO. 3/14EAVES, HOUSTON SHAWN TRAFFIC / RECKLESS DRIVING DUS / DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE TRAFFIC / UNINSURED MOTOR VEHICLE FEE VIOLATION, 1ST OFFENSE-NEWBERRY CO. 4/14SUMMERS, RICHARD MARIO MALICIOUS / MALICIOUS INJURY TO ANIMALS, PERSONAL PROPERTY, INJURY VALUE $2,000 OR LESS POSSESSION OR USE OF DRUG PARAPHERNALIA-NEWBERRY CO. 5/14SUTTON, CHARLES BRANDON DRUGS/SIMPLE POSS MARIJUANA <=28G (1 OZ) OR <= 10G HASH 1ST GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT-LEXINGTON CO. 6/14STEELE, SARAH LOUISE MAGISTRATE/MUNICIPAL COURT BENCH WARRANT-LEXINGTON CO. 7/14MCDOWELL, ZOE E DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 2ND DEGREE-LEXINGTON CO. 8/14LOVETTE, LANGLEY SCOTT DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 3RD DEGREE TELEPHONE / UNLAWFUL USE OF TELEPHONE (AFTER 07/20/01) (2 COUNTS)-LEXINGTON CO. 9/14HOLLOWAY, TYRONE DAVID MUNICIPAL- LOITERING-LEXINGTON CO. 10/14HAVENS, KIMBERLY ANN SHOPLIFTING / SHOPLIFTING, VALUE $2,000 OR LESS-LEXINGTON CO. 11/14HALL, CECIL D GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT-LEXINGTON CO. 12/14GUESS, ERIC MITCHELL MALICIOUS / MALICIOUS INJ TO PERSONAL PROP <= $2000-LEXINGTON CO. 13/14CASTELLANO, KORI ELIZABETH DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 3RD DEGREE (2 COUNTS)-LEXINGTON CO. 14/14BRYANT, JACQUES (USED BY PPP ONLY) PROBATION / VIOALTION OF TERMS OF PROB-LEXINGTON CO. Take a look at Wednesday’s Midlands Mugshots. Categories: mugshots Tags: Midlands Mugshots ShareFacebookTwitterPinterest