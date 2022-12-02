Midlands Mugshots December 1

BURGLARY / BURGLARY (VIOLENT) (AFTER 06/20/85) - SECOND DEGR
LARCENY/BREAK INTO MOTOR VEH. OR TANKS, PUMPS, WHERE FUEL ST
SHOPLIFTING / SHOPLIFTING, VALUE $2,000 OR LESS
BURGLARY/BURGLARY - THIRD DEGREE - 1ST OFFENSE
VEHICLE / POSS., CONCEAL, SELL., OR DISPOSE OF STOLEN VEHICL
DRUGS/MANUFACTURE, DISTRIBUTION, ETC. OF METH, 3RD/S OFFENSE
DRUGS / PURCHASE OF CONT SUB WITHIN PROXIMITY OF SCHOOL
SHOPLIFTING/ENHANCE FOR 3RD OR SUB. OFFENSE. VALUE <=$2000
BURGLARY/BURGLARY - THIRD DEGREE - 1ST OFFENSE
TOOLS/POSSESSION/MAKING BURGLARY TOOLS
RSG / RECEIVING STOLEN GOODS, VALUE $10,000 OR MORE
LARCENY / GRAND LARCENY VALUE $10000 OR MORE
MALICIOUS / MAL INJ TO PERSONAL PROP MORE THAN $10000
CONSPIRACY / CRIMINAL CONSPIRACY, COMMON LAW CONSPIRACY DEFI