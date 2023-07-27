Midlands Mugshots July 26

DRUGS/POSSESS < ONE GRAM OF METH. OR COCAINE BASE 2ND OFFEN
(USED BY PPP ONLY) PROBATION / VIOALTION OF TERMS OF PROB
2/29
BLOHM, KELLY RAE
HOLD FOR AIKEN PD
3/29
BROWN, COURTNEY GREKA
DISORDERLY / PUBLIC DISORDERLY CONDUCT
MALICIOUS / MALICIOUS INJ TO PERSONAL PROP <= $2000
4/29
BRYANT, MICHAEL GORDON
DRUGS/MANUFACTURE, DISTRIBUTION, ETC. OF METH, 2ND OFFENSE
(USED BY PPP ONLY) PROBATION / VIOALTION OF TERMS OF PROB
5/29
BUFF, WILLIAM EARL
SHOPLIFTING / SHOPLIFTING, VALUE $2,000 OR LESS
MAGISTRATE/MUNICIPAL COURT BENCH WARRANT
SHOPLIFTING / SHOPLIFTING VALUE >= $2000 BUT <$10000
DRUGS/POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. SCHED. I TO V - 1ST
LARCENY / PETIT, FAILURE TO RETURN VIDEO OR CASSETTE TAPE, V
POSS OF DRUG PARAPHERNALIA
6/29
CARPENTER, BRIANNA NICOLE
MINOR / CONTRIBUTING TO THE DELINQUENCY OF A MINOR
MINOR / CRIMINAL SOLICITATION OF A MINOR
7/29
FITE, COREY
DRUGS / POSSESSION OF LESS THAN ONE GRAM OF METH. OR COCAINE BASE, 1ST OFFENSE
CURRENT HOLD (PENDING CHARGES)
8/29
FOWLER, MEGAN ASHLEY
TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION NOT SUSPENDED FOR DUI 3RD
9/29
GAINEY, STEPHEN ANTHONY
TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION NOT SUSPENDED FOR DUI 3RD
10/29
GARNER, CHRISTOPHER BLAKE
BURGLARY / BURGLARY (AFTER JUNE 20, 1985) - FIRST DEGREE
LARCENY / GRAND LARCENY, VALUE MORE THAN $2,000 BUT LESS THAN $10,000
CONSPIRACY / CRIMINAL CONSPIRACY, COMMON LAW CONSPIRACY DEFINED
11/29
HAYES, EARL III
FAMILY COURT
12/29
LANIER, SAUNDRA DEVINA
DISORDERLY / PUBLIC DISORDERLY CONDUCT
13/29
LEAL, ISMAEL
MALICIOUS / MALICIOUS INJ TO PERSONAL PROP <= $2000
14/29
MAINS, MICHAEL D
BURGLARY/BURGLARY - THIRD DEGREE - 1ST OFFENSE
15/29
MARSHALL, STEPHEN OWEN
TRESPASS/ENTRY ON ANOTHER`S LAND 1ST OFFENSE
HOLD FOR LCSD
16/29
MYERS, CRYSTAL ELAINE
TRAFFIC/HIT/RUN, ATT. VEHICLE, DUTIES OF DRIVER INV PROPERTY
17/29
PADGETT, LONNIE MARION
TRAFFIC / OPERATING VEHICLE IN UNSAFE MECHANICAL CONDITION
TRAFFIC / IMPROPER TOWING
TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION, NOT SUSPENDED FOR DUI 1ST
TRAFFIC/OPERATE OR PERMIT OPERATION OF VEHICLE NOT REG OR LI
TRAFFIC/UNINSURED MOTOR VEHICLE FEE VIOLATION 2ND OFFENSE
METALS/OBTAIN PERMIT FOR PURPOSE OF TRANSPORT/SELL STOLEN NO
18/29
PHILLIPS, ANTHONY MICHAEL
DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 1ST DEGREE
19/29
PRAYLOW, RUBEN ANTONIO
TRAFFIC / DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE
TRAFFIC / USE OF LICENSE PLATE OTHER THAN FOR VEHICLE WHICH ISSUED
DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10, 1ST OFFENSE
GENERAL SESSIONS BENCH WARRANT
20/29
RAY, BRET MICHAEL
ROBBERY/ARMED ROBBERY, ARMED OR ALLEGEDLY ARMED W/ DEADLY WP
WEAPONS / POSS. WEAPON DURING VIOLENT CRIME, IF NOT ALSO SEN
ASSAULT / ASSAULT AND BATTERY 1ST DEGREE