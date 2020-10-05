Midlands Mugshots-October 4 Oct 5, 2020 10:52 AM EDT Mike Olson, 1/24ANDERSON, QUINTON LAMAR ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 1ST DEGREE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 2/24BAIN, TRAVIS THOMAS HOLD FOR LCSD-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 3/24BETSILL, RICHARD KYLE TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION NOT SUSPENDED FOR DUI 3RD-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 4/24BRIGGS, FLOYD E CHECKS/FRAUDULENT CHECK, OR STOP PAYMENT, <=$500 1ST OFFENSE (4 COUNTS)-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 5/24BUNDRICK, JONATHAN LEE WEAPONS / POSS. WEAPON DURING VIOLENT CRIME, IF NOT ALSO SEN ASSAULT / ASSAULT AND BATTERY 1ST DEGREE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 6/24CARMAN, JEREMY BLAKE VIOLATION OF CITY ORDINANCE-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 7/24CORA, MILIA ANN HOLD FOR OTHER AGENCY-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 8/24FITZPATRICK, JOHN HOLD FOR OTHER AGENCY-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 9/24GALLMAN, TAUNDRE AIMMORIAN INMATE HELD FOR ANOTHER AGENCY-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 10/24GARCIA, MARIO ESCOBAR TRAFFIC / DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE TRAFFIC / RECKLESS DRIVING-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 11/24JACOBS, PATRICK DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, .16 OR HIGHER, 1ST OFFENSE-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 12/24JENNINGS, ANGEL LOUISE TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION, NOT SUSPENDED FOR DUI 1ST-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 13/24JOHNSON, RUSSELL MARK FINANTC/FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD VALUE <=$500 6 MO P-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 14/24MILLER, TAYLOR DUANE INMATE HELD FOR ANOTHER AGENCY BURGLARY / BURGLARY (NON-VIOLENT) - SECOND DEGREE LARCENY / BREAKING INTO MOTOR VEHICLE OR TANKS, PUMPS, WHERE FUEL, LUBRICANTS STORED LARCENY / GRAND LARCENY, VALUE MORE THAN $2,000 BUT LESS THAN $10,000-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 15/24NELSON, CARL ANDREW Arrest warrant (88888 - TEMPORARY HOLD)-KERSHAW CO. Show Caption Hide Caption 16/24ORANGE, WILLIAM JAMEL ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE (2 COUNTS)-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 17/24ROBLEDO RODRIGUEZ, BRIAN ARON DRUGS/SIMPLE POSS MARIJUANA <=28G (1 OZ) OR <= 10G HASH 1ST TRAFFIC / DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE TRAFFIC / STRIKING FIXTURES ON OR ADJACENT TO HIGHWAY - FAIL TRAFFIC / RECKLESS DRIVING-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 18/24ROCA, JEANNIE MARIE TICKET warrant 20201410020740 issued by KCSO, SC (56-1-460 - DRIVING UNDER SUSPENSION - 1ST OFFENSE) Unspecified warrant (11111 - CURRENT HOLD (PENDING CHARGES))-KERSHAW CO. Show Caption Hide Caption 19/24RYAN, JOHN HOLD FOR OTHER AGENCY-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 20/24SHARPE, ZACHARIAH JOSEPH HOLD LCSD-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 21/24SHUMPERT, DONALD RAY TRAFFIC / RECKLESS DRIVING TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION, SUSPENDED FOR DUI 2ND OFFE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 22/24VINING, MEREDITH GRACE DRUGS/SIMPLE POSS MARIJUANA <=28G (1 OZ) OR <= 10G HASH 1ST HOLD FOR WCPD-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 23/24WARREN, HUNTER HOLD FOR OTHER AGENCY-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 24/24WILSON, ASHTON ELIZABETH DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10, 1ST OFFENSE-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption Take a look at Sunday’s Midlands Mugshots. Categories: mugshots Tags: Midlands Mugshots ShareFacebookTwitterPinterest