Midlands Mugshots-October 8

BURGLARY / BURGLARY (AFTER JUNE 20, 1985) - FIRST DEGREE
VEHICLE / POSS., CONCEAL, SELL., OR DISPOSE OF STOLEN VEHICL
ROBBERY/ARMED ROBBERY, ARMED OR ALLEGEDLY ARMED W/ DEADLY WP (2 COUNTS)
BURGLARY / BURGLARY (NON - VIOLENT) (AFTER JUNE 20, 1985) -
Larceny/Grand Larceny value >$2000 <$10K (Enhance 16-1-57)
LARCENY/PETIT/SIMPLE LARCENY <=$2,000 (ENHANCE 16-1-57)
MURDER / ATTEMPTED MURDER
WEAPONS / POSS. WEAPON DURING VIOLENT CRIME, IF NOT ALSO SEN
LARCENY/BREAK INTO MOTOR VEH. OR TANKS, PUMPS, WHERE FUEL ST (2 COUNTS)
VEHICLE / DAMAGING OR TAMPERING WITH A VEHICLE-LEXINGTON CO.