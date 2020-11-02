Midlands Mugshots- November 1 Nov 2, 2020 10:35 AM EST Mike Olson, 1/18BICKLEY, ALLEN MICHAEL DRUGS / POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 2/18BRAZELL, BARRY DALTON (11111 - CURRENT HOLD (PENDING CHARGES))-KERSHAW CO. Show Caption Hide Caption 3/18BRITTNER, PATRICK HOLD FOR OTHER AGENCY-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 4/18BROWN, DAVONTE ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE DISORDERLY CONDUCT-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 5/18CONNER, JEFFREY EUGENE SHOPLIFTING / SHOPLIFTING, VALUE $2,000 OR LESS HOLD FOR WCPD-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 6/18DUNHAM, DELVIN JVON (16-11-520 - MALICIOUS INJURY TO REAL PROPERTY < $2000)-KERSHAW CO. Show Caption Hide Caption 7/18ELLERBY, MAURICE (11111 - CURRENT HOLD (PENDING CHARGES))-KERSHAW CO. Show Caption Hide Caption 8/18EPPS, TARA KRISTEN DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 3RD DEGREE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 9/18GARLAND, SCOTTIE ALLEN DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10, 1ST OFFENSE-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 10/18GROGAN, GINGER RIDDLE DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 3RD DEGREE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 11/18KELLY, DAVID JARRETT DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10 1ST OFFENSE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 12/18PEART, TAREEK T DUS / DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10, 1ST OFFENSE MINOR / FALSE REPRESENTATION OF AGE TO OBTAIN LIQUORS-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 13/18SOX, KAYLA ELIZABETH TRESPASSING / ENTRY ON ANOTHER`S PASTURE OR OTHER LANDS AFTE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 14/18STEWART, DAVON MARQUEL TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION NOT SUSPENDED FOR DUI 3RD-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 15/18VELEZ, MANUEL MARTINEZ HOLD FOR LCSD-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 16/18WHITLEY, CAMERON LEE SHOPLIFTING / SHOPLIFTING, VALUE $2,000 OR LESS TRESPASSING / ENTERING PREMISES AFTER WARNING OR REFUSING TO DISORDERLY / PUBLIC DISORDERLY CONDUCT-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 17/18WILLIAMS, MARQUIS D (56-1-460 - DRIVING UNDER SUSPENSION (DUI RELATED) - 2ND OFFENSE) (16-17-725 - GIVING FALSE INFORMATION TO POLICE) (44-53-391 - UNLAWFUL POSSESSION SELL ADVERTISE ETC OF DRUG PARAPHERNALIA)-KERSHAW CO. Show Caption Hide Caption 18/18WRIGHT, ALAURA DANIELLE TRESPASSING / ENTRY ON ANOTHER`S PASTURE OR OTHER LANDS AFTE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption Take a look at Sunday’s Midlands Mugshots. Categories: mugshots Tags: Midlands Mugshots ShareFacebookTwitterPinterest