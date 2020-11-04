Midlands Mugshots- November 3 Nov 4, 2020 10:59 AM EST Mike Olson, 1/29ADAMS, GLEN DANIEL TRAFFIC/DUS LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE TRAFFIC/UNINSURED MOTOR VEHICLE FEE VIOLATION 1ST OFFENSE TRAFFIC / OPERATING VEHICLE ON HIGHWAY WITHOUT REGISTRATION-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 2/29AGEE, JORDAN KEITH SHOPLIFTING/ENHANCE FOR 3RD OR SUB. OFFENSE. VALUE <=$2000-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 3/29BLOHM, KELLY RAE SHOPLIFTING/ENHANCE FOR 3RD OR SUB. OFFENSE. VALUE <=$2000-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 4/29BRAZELL, BROOKE NICOLE SHOPLIFTING / SHOPLIFTING, VALUE $2,000 OR LESS TRESPASSING / ENTRY ON ANOTHER`S PASTURE OR OTHER LANDS AFTE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 5/29BRAZELL, LISA NICOLE TRESPASSING / ENTRY ON ANOTHER`S PASTURE OR OTHER LANDS AFTE HOLD FOR WCPD-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 6/29COLEMAN, TARAKUS OTAZEO DUS / DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 7/29COMBS, JASON CARL Unspecified warrant issued by KCSO, SC (90904 - FAMILY COURT)-KERSHAW CO. Show Caption Hide Caption 8/29DALGO, CHRISTINA MARIE DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10 1ST OFFENSE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 9/29GALLMAN, JESSE LEE DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10, 1ST OFFENSE-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 10/29GRAHAM, KEITH DOUGLAS DISORDERLY CONDUCT NEWBERRY CITY ORDINACE PUBLIC INTOXICATION-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 11/29HARRELL, TONEY SAKAIYA HOLD FOR FAIRFIELD COUNTY-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 12/29HORAN, CHRISTINE ELIZABETH HOLD FOR LEXINGTON COUNTY SHERIFF`S DEPT-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 13/29HUMPHREY, KAYLA DENETTE Accessory / Accessory after the fact to Felony D-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 14/29JOHNSON, BRYANT LEE RSG / RECEIVING STOLEN GOODS, VALUE $10,000 OR MORE (USED BY PPP ONLY) PROBATION / VIOALTION OF TERMS OF PROB TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION, SUSPENDED FOR DUI 3RD/SUBS PROVIDING FALSE INFORMATION-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 15/29JONES, DEMETRIUS L HOLD FOR LCSD-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 16/29JORDAN, LESLIE MARTIN (56-5-2930 - DRIVING UNDER THE INFLUENCE WITHOUT BA - 1ST OFFENSE)-KERSHAW CO. Show Caption Hide Caption 17/29LAYMON MALONE, BRENDON AXLEY WEAPONS / POSS. WEAPON DURING VIOLENT CRIME, IF NOT ALSO SEN CONSPIRACY / CRIMINAL CONSPIRACY, COMMON LAW CONSPIRACY DEFI-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 18/29MCLEAN, WARREN SCPPP WARRANT-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 19/29MEETZE, MICHAEL WILLIAM TRAFFIC/OPERATE OR PERMIT OPERATION OF VEHICLE NOT REG OR LI TRAFFIC / USE OF LICENSE PLATE OTHER THAN FOR VEHICLE WHICH TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION NOT SUSPENDED FOR DUI 3RD-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 20/29MILLER HALL, JAMIE LEE SHOPLIFTING/ENHANCE FOR 3RD OR SUB. OFFENSE. VALUE <=$2000-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 21/29MORGAN, JASON M DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 3RD DEGREE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 22/29NELSON, MICHAEL LOTTERY / ATTEMPT TO INFLUENCE GAME BY COERCION, TAMPERING, DECEPTION, ETC. LOTTERY / INTENT TO DEFRAUD, COUNTERFEIT GAME TICKETS; ALTER, MAKE, ETC.-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 23/29ORELLANA HUERTE, ELMIS HERNAN HOLD FOR ICE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 24/29ROBINSON, PAYTON MARION (16-13-160 - Larceny/ Breaking into motor vehicle or tanks, pumps, where fuel, lubricants stored) (3 COUNTS) (16-14-20 - FINANCIAL TRANSACTION CARD THEFT) (2 COUNTS) (16-13-30 - GRAND LARCENY > $10000)-KERSHAW CO. Show Caption Hide Caption 25/29ROULAND, CHRISTOPHER HOLD FOR LCSD-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 26/29TREVITZ, JAKE DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 2ND DEGREE Children/Legal custodian unlawful neglect of child or helple-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 27/29VALERIANO JIMENEZ, JOSE HOLD FOR ICE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 28/29WILLIAMS, WELDON KEITH HOLD FOR SPRINGDALE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 29/29WRIGHT, RICKY LAVERNE TRAFFIC/UNINSURED MOTOR VEHICLE FEE VIOLATION 1ST OFFENSE TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION, NOT SUSPENDED FOR DUI 1ST-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption Check out Tuesday’s Midlands Mugshots. Categories: mugshots Tags: Midlands Mugshots ShareFacebookTwitterPinterest