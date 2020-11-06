Midlands Mugshots – November 5th

BURGLARY / BURGLARY (VIOLENT) (AFTER 06/20/85) - SECOND DEGR
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MURDER / ATTEMPTED MURDER
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LARCENY/BREAK INTO MOTOR VEH. OR TANKS, PUMPS, WHERE FUEL ST
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TOOLS/POSSESSION/MAKING BURGLARY TOOLS-LEXINGTON CO.