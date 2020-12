Irmo FD crews respond to fire at abandoned building Monday morning

1/5 130079076 3515021768547433 538151285245182143 O Courtesy: Irmo Fire

2/5 129614520 3515021765214100 9095528347625994548 O Courtesy: Irmo Fire

3/5 129567921 3515021771880766 8751270024978259812 O Courtesy: Irmo Fire

4/5 129556606 3515021775214099 1431376774936861413 O Courtesy: Irmo Fire

5/5 129512281 3515021778547432 3225128626611735977 O Courtesy: Irmo Fire









COLUMBIA, SC (WOLO)– Crews responded to a fire at an abandoned building early Monday morning. Officials say it happened around 5 a.m. on the 3,000 block of Fernandina Road. According to the Irmo Fire Department, the fire is now under control and there are no reports of injuries.

The cause is under investigation.