Midlands Mugshots- May 4

TRAFFIC / RECKLESS DRIVING
TRAFFIC / FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEATH - 1ST OFFENSE
VIOLATION OF CITY ORDINANCE
DUS / DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE-NEWBERRY CO.
21/25
RAINES, ROBERT DAVID
INMATE HELD FOR ANOTHER AGENCY
DRUGS / POSSESSION OF LESS THAN ONE GRAM OF METH. OR COCAINE BASE, 1ST OFFENSE
BURGLARY / BURGLARY (AFTER JUNE 20, 1985) - FIRST DEGREE
LARCENY / PETIT OR SIMPLE LARCENY - $2,000 OR LESS-NEWBERRY CO.
22/25
REGISTER, RANDAL DWAYNE
TRAFFIC / HIT AND RUN, DUTIES OF DRIVER INVOLVED IN ACCIDENT
TRAFFIC / FAILURE TO YIELD RIGHT-OF-WAY ON LEFT TURN-LEXINGTON CO.
23/25
SANDERS, SAVANNAH SKYE
INMATE HELD FOR ANOTHER AGENCY-NEWBERRY CO.
24/25
SMITH, LILLIE VICTORIA
DRUGS / POSS. OF 28G (1 OZ) OR LESS OF MARIJUANA OR 10G OR LESS OF HASH - 1ST OFFENSE
POSSESSION OR USE OF DRUG PARAPHERNALIA-NEWBERRY CO.
25/25
TALFORD, JAYON OMYIUS
DRUGS / POSS. OF 28G (1 OZ) OR LESS OF MARIJUANA OR 10G OR LESS OF HASH - 1ST OFFENSE
WEAPONS / UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL-NEWBERRY CO.