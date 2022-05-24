Midlands Mugshots- May 23

TRAFFIC / FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEATH - 1ST OFFENSE
RESISTING / RESISTING ARREST; OPPOSE OR RESIST LAW ENFORCEMENT OFFICER SERVING PROCESS OR MAKING ARREST
DUS / DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
ALCOHOL / OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE
TRAFFIC / OPERATING OR PERMITTING OPERATION OF VEHICLE WHICH IS NOT REGISTERED AND LICENSED.
TRAFFIC / USE OF LICENSE PLATE OTHER THAN FOR VEHICLE WHICH ISSUED
TRAFFIC / FAILURE TO MAINTAIN PROOF OF INSURANCE IN MOTOR VEHICLE-NEWBERRY CO.