Midlands Mugshots March 7

BREACH / BREACH OF PEACE. AGGRAVATED IN NATURE
MALICIOUS INJURY TO PERSONAL PROPERTY < $2000
16/24
MERRYMAN, KAITLYN MARIE
CHARGE NOT LISTED
17/24
PAPAGEORGE, MICHAEL JOHN
BURGLARY / BURGLARY (VIOLENT) (AFTER 06/20/85) - SECOND DEGR
ASSAULT / ASSAULT AND BATTERY 1ST DEGREE
18/24
PLASCENCIA, SAUL CEJA
MAGISTRATE'S COURT BENCH WARRANT
19/24
PRINCE, JOEY DALE
ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
DRUGS / DISTRIBUTION, ETC. OF METHAMPHETAMINE, 1ST (EXCLUDES MANUFACTURING METH; SEE CDR CODE 3776)
20/24
REED, PARSHAAD
DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 3RD DEGREE
21/24
SHAW, AMY DENISE
LOITERING
22/24
SMITH, BRENTON A
MUNICIPAL- VIOLATION OF CITY ORDINANCE
23/24
WORTHY, JOHN PRESTON
ASSAULT / ASSAULT AND BATTERY 2ND DEGREE
24/24
YASMINE, JEFFREY ONEAL
MURDER / ATTEMPTED MURDER
(USED BY PPP ONLY) PROBATION / VIOALTION OF TERMS OF PROB
DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE OF A HIGH AND AGGRAVATED NATUR
MALICIOUS / MALICIOUS INJ TO REAL PROPERTY >$10 000
CHILDREN/LEGAL CUSTODIAN UNLAWFUL NEGLECT OF CHILD OR HELPLE
TRAFFIC / FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEA