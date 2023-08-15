Midlands Mugshots August 14

TRAFFIC / FAILURE TO APPEAR AS REQUIRED BY UNIFORM TRAFFIC C
2/14
EAVES, HOUSTON SHAWN
DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 3RD DEGREE
RESISTING / RESISTING ARREST; OPPOSE, RESIST, OR ASSAULT LAW
3/14
FREEMAN, AMILYAH DAMTRIA
(USED BY PPP ONLY) PROBATION / VIOALTION OF TERMS OF PROB
4/14
GRAHAM, FLOYD MICHAEL
HOLD FOR USCPD
5/14
KESSLER, HAKIEM DONTA
HOLD FOR CHAPIN
6/14
LOPEZ, BARRY JULIO
SEX / SEX OFFENDER REGISTRY VIOLATION, FAIL TO REG - 3RD/SUB
7/14
RIVERA, DESTINY
SENTENCED IN COURT
DUS / DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
TRAFFIC / FAILURE TO MAINTAIN PROOF OF INSURANCE IN MOTOR VEHICLE
8/14
ROSS, BRADLEY DOUGLESS
GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT
MAGISTRATE/MUNICIPAL COURT BENCH WARRANT
9/14
SALAS, JOSE LUIS
NEWBERRY CITY ORDINACE DRUG PARAPHERNALIA
DRUGS / POSS. OF 28G (1 OZ) OR LESS OF MARIJUANA OR 10G OR LESS OF HASH - 1ST OFFENSE
BREACH / BREACH OF PEACE, AGGRAVATED IN NATURE
WEAPONS / USE OF FIREARM WHILE UNDER INFLUENCE OF ALCOHOL OR DRUGS
10/14
SMITH, TYRONE ANGELO
OBSCENE / EXPOSURE OF PRIVATE PARTS IN A LEWD AND LASCIVIOUS
11/14
VARN, CHARLES WESLEY
DUI / FELONY DRIVING UNDER THE INFLUENCE, DEATH RESULTS