Midlands Mugshots- October 11 Oct 12, 2020 10:50 AM EDT Mike Olson, 1/22BAILEY, PATRICK WAYNE HOLD FOR LCSD-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 2/22CALDWELL, TAIASJA HOLD FOR OTHER AGENCY-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 3/22CALLAHAN, DAVID DANIEL LARCENY / PETIT OR SIMPLE LARCENY <=$2000-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 4/22COLTER, STEPHEN TYRELL HOLD FOR OTHER AGENCY-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 5/22CORREA RAMIREZ, EVER NEFTALI HOLD FOR ICE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 6/22CRUMPTON, WALLACE MICHAEL DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10, 1ST OFFENSE-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 7/22DAVIS, DIAMANTE CHRISTOPHER TRAFFIC / FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEA TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION, NOT SUSPENDED FOR DUI 1ST-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 8/22FREEMAN, JAMES KEITH HOLD FOR WCPD-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 9/22FULWOOD, SEAN URIAS BURGLARY / BURGLARY (AFTER JUNE 20, 1985) - FIRST DEGREE MUNICIPAL- VIOLATION OF CITY ORDINANCE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 10/22GAUSE, ZACHARY ANSON DRUGS/POSSESS < ONE GRAM OF METH. OR COCAINE 1ST OFFENSE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 11/22GIBSON, MELVIN SYDNEY DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10 1ST OFFENSE TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION, NOT SUSPENDED FOR DUI 1ST-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 12/22GLOVER, GARRON MICHAEL DRUGS/SIMPLE POSS MARIJUANA <=28G (1 OZ) OR <= 10G HASH 1ST DRUGS/POSSESS < ONE GRAM OF METH. OR COCAINE 1ST OFFENSE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 13/22HARLEY, DENNIS LAMONT ASSAULT / ASSAULT AND BATTERY 1ST DEGREE DOMESTIC / VIOLATION OF COURT ORDER OF PROTECTION-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 14/22HOLMAN, MICHAEL ANTHONY HOLD FOR OTHER AGENCY TRAFFIC / RECKLESS DRIVING FAMILY COURT BENCH WARRANT TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION, NOT SUSPENDED FOR DUI 1ST TRAFFIC / FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEA-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 15/22HOLT, JODY LINN DRUGS/POSSESS < ONE GRAM OF METH. OR COCAINE 1ST OFFENSE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 16/22HORNE, DANIEL THOMAS TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION, SUSPENDED FOR DUI 2ND OFFE TRAFFIC / FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEA-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 17/22LACY, CHRISTOPHER SCOTT ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 18/22MONTOYA AVENDANO, MOISES HOLD FOR ICE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 19/22NETTLES, ANGELA BRIDGETT TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION, NOT SUSPENDED FOR DUI 1ST TRAFFIC/HIT/RUN, ATT. VEHICLE, DUTIES OF DRIVER INV PROPERTY-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 20/22WADE, SALLY KRISTEN ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 21/22WARRINER, JODI MITCHELL ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 22/22WOODWARD, AMOS HEZEKIAH DRUGS/MANUF, POSS. SCH. IV DRUGS, EXPT FLUZM WITD 1ST OFF-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption Take a look at Sunday’s Midlands Mugshots. Categories: mugshots Tags: Midlands Mugshots ShareFacebookTwitterPinterest